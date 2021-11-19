"Не можна сказати, що вони (Шкурін, Рамірес і Вітінью – прим.) одразу почали грати на повну. Сподіваюся, що після двох чи трьох повноцінних зборів навесні цих хлопців ми вже побачимо іншими.

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Від нападників потрібні голи – їх поки що немає. Значить, є над чим працювати і куди прогресувати. У всіх є шанс – тренер дає час кожному. Зараз виходить Гармаш – Денис забиває, допомагає команді, його двічі визнавали найкращим гравцем місяця. Нехай забиває і далі, але сподіваємося, що і наші форварди почнуть теж забивати.

Неприємна безгольова серія в Лізі чемпіонів? Будь-яка серія колись закінчується. Сподіваюся, що у найближчому матчі ми потішимо наших уболівальників голами та здобутими очками", – цитує Гусєва 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Ілля Шкурін, Вітінью і Ерік Рамірес, які влітку підписали контракти з Динамо, забили лише два голи на трьох. Найкращим бомбардиром киян у сезоні є Віктор Циганков (9 м'ячів), Денис Гармаш і Віталій Буяльський (по 6).

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