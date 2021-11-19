"Нельзя сказать, что они (Шкурин, Рамирес и Витиньо – прим.) сразу начали играть на полную. Надеюсь, что после двух или трех полноценных сборов весной этих ребят мы уже увидим другими.

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От нападающих нужны голы – их пока нет. Значит, есть над чем работать и куда прогрессировать. У всех есть шанс – тренер дает время каждому. Сейчас выходит Гармаш – Денис забивает, помогает команде, его дважды признавали лучшим игроком месяца. Пусть забивает и дальше, но надеемся, что и наши форварды тоже начнут забивать.

Неприятная безголевая серия в Лиге чемпионов? Любая серия когда-нибудь заканчивается. Надеюсь, что в ближайшем матче мы порадуем наших болельщиков голами и очками", – цитирует Гусева 1927.kiev.ua.

Напомним, Илья Шкурин, Витиньо и Эрик Рамирес, которые летом подписали контракты с Динамо, забили всего два гола на троих. Лучшим бомбардиром киевлян в сезоне являются Виктор Цыганков (9 мячей), Денис Гармаш и Виталий Буяльский (по 6).

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