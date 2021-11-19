"Шанси продовжити євросезон у Лізі Європи, хай і теоретичні, у нас залишаються. Потрібно чіплятись.

Суркіс відповів на закиди, що Чорноморець – це фарм-клуб Динамо

Ми подали запит до Чорноморця, і нам пішли назустріч. Зіграємо з одеситами на стадіоні Динамо. Поле, до речі, там зараз супер", – цитує Суркіса Tribuna з посиланням на ТаТоТаке.

Після 4-х турів групового етапу Ліги чемпіонів Динамо залишається на останній сходинці квартету E з одним заліковим балом. Попереду у киян ще зустрічі із Баварією та Бенфікою.

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