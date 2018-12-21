toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Від 30-ти тисяч гривень – став відомий рівень зарплат гравців Арсенала-Київ

19:11 511 Читать на русском
Від 30-ти тисяч гривень – став відомий рівень зарплат гравців Арсенала-Київ
Арсенал-Київ / Інстаграм "гармашів"

Генеральний директор столичного клубу Олександр Москаленко розповів про рівень зарплат футболістів у київському Арсеналі.

"Мінімальна зарплатня у гравця Арсенала-Київ – 30 тисяч гривень, максимальна – 112 тисяч", – передає слова Москаленка FootballHub.

Тренер Динамо U-21 Мороз може очолити Арсенал-Київ

До слова, сьогодні стало відомо, що екс-тренер київських "канонірів" Фабріціо Раванеллі отримував 10 тисяч доларів під час роботи на посаді головного тренера Арсенала.

Нагадаємо, київська команда – абсолютний аутсайдер чемпіонату України. У підопічних В'ячеслава Грозного 8 очок після 18 матчів.

"Шевченко може допомогти мені". Фабріціо Раванеллі – ексклюзивне інтерв'ю про Ювентус, Лобановського і Україну

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Москаленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук