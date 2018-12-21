Від 30-ти тисяч гривень – став відомий рівень зарплат гравців Арсенала-Київ

Генеральний директор столичного клубу Олександр Москаленко розповів про рівень зарплат футболістів у київському Арсеналі.

"Мінімальна зарплатня у гравця Арсенала-Київ – 30 тисяч гривень, максимальна – 112 тисяч", – передає слова Москаленка FootballHub.

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До слова, сьогодні стало відомо, що екс-тренер київських "канонірів" Фабріціо Раванеллі отримував 10 тисяч доларів під час роботи на посаді головного тренера Арсенала.

Нагадаємо, київська команда – абсолютний аутсайдер чемпіонату України. У підопічних В'ячеслава Грозного 8 очок після 18 матчів.

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