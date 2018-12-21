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"Раванеллі отримував 10 тисяч доларів під час роботи у Арсеналі-Київ", – Москаленко

17:07 711 Читать на русском
"Раванеллі отримував 10 тисяч доларів під час роботи у Арсеналі-Київ", – Москаленко
Фабріціо Раванеллі / Соцмережі

Гендиректор Арсенала-Київ Олександр Москаленко назвав суму, яку отримував екс-тренер столичного клубу Фабріціо Раванеллі під час роботи на тренерському містку "гармашів".

"Раванеллі отримував 10 тисяч доларів під час роботи у київському Арсеналі. Для нього це дрібниці, він приїхав не за грошима і ніколи про гроші не питав", – розповів Москаленко для FootballHub.

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Нагадаємо, італійський фахівець подав у відставку з посади головного тренера Арсенала-Київ у вересні цього року. Раванелі провів на чолі "гармашів" 9 матчів, у яких Арсенал зазнав 7 поразок, здобув одну перемогу та розписав одну нічию.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Москаленко Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі
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