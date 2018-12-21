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Тренер Динамо U-21 Мороз може очолити Арсенал-Київ

20 грудня 23:16 604 Читать на русском
Тренер Динамо U-21 Мороз може очолити Арсенал-Київ
Юрій Мороз / ФК Динамо Київ

Арсенал-Київ може змінити головного тренера команди.

Головний тренер "гармашів" В’ячеслав Грозний незадоволений фінансовим становищем у клубі та може покинути команду, якщо ситуація з грошима не зміниться.

Арсенал-Київ хоче продовжити співпрацю з Грозним

У такому випадку Арсенал-Київ може очолити наставник молодіжної команди київського Динамо Юрій Мороз, повідомляє видання FootBoom.

Грозний оцінив можливість повернення в чемпіонат Росії

Мороз відомий тим, що вміє працювати з молодими футболістами, а його команда у поточному сезоні демонструє яскравий та атакуючий футбол.

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