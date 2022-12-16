"Бачу, що масштабна тривога в Україні. Пуски з Каспію. Пам’ятаємо – русня не люди. І наша зневага до них недостатня.

Зозуля офіційно знайшов собі новий клуб

На полі бою армія пі*арасіі не може схилити перевагу на свій бік, тому тероризує нашу країну ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Не варто забувати, що вони криворукі, тому майже завжди є влучання в цивільні обєкти. Населення страждає від відсутності води, світла та опалення, а клоуни радіють… Це все так низько і мерзотно. Виб**дки, які не можуть воювати за правилами. Русня – не люди!" – написав екс-форвард збірної України у своєму Telegram-каналі Зозуля кує.

Нагадаємо, сьогодні (16 грудня) російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару з ціллю ще більше знищити критичну інфраструктуру України і залякати цивільне населення.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах