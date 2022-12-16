"Вижу, что масштабная тревога в Украине. Пуски из Каспия. Помним – русня не люди. И наше пренебрежение к ним недостаточно.

Зозуля официально нашел себе новый клуб

На поле боя армия пи*арасии не может склонить преимущество на свою сторону, поэтому терроризирует нашу страну ракетными ударами по критической инфраструктуре. Не стоит забывать, что они криворукие, поэтому почти всегда есть попадания в гражданские объекты. Население страдает от отсутствия воды, света и отопления, а клоуны радуются… Это все так низко и мерзко. Выб**дки, которые не могут воевать по правилам. Русня – не люди!" – написал экс-форвард сборной Украины в своем Telegram-канале Зозуля кує.

Напомним, сегодня (16 декабря) российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар с целью еще больше уничтожить критическую инфраструктуру Украины и запугать гражданское население.

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