Український легіонер Роман Зозуля продовжить свої виступи в Іспанії.

Форвард Роман Зозуля підписав контракт з клубом Райо Махадаонда, повідомляє прес-служба іспанців.

"Найдивніша, але найкрутіша робота в світі": Зозуля привітав українців з міжнародним днем волонтера

33-річний нападник підписав з командою третього дивізіону угоду до кінця сезону, приєднавшись у статусі вільного агента.

Нагадаємо, минулого сезону Зозуля виступав у Сегунді за Фуенлабраду – у 37 матчах він забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. З липня 2022 року перебував без команди, займаючись волонтерством на підтримку ЗСУ.

До слова, Райо Махаонда після 15-ти турів йде у турнірній таблиці на 17-й сходинці, набравши 14 очок.

День ЗСУ: головна команда України приймає вітання – Донецьк, Луганськ і Крим чекають повернення УПЛ