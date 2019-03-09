"Вибачте, хлопці, ми були кращими!", – Зінченко продовжив феєрити на тренуваннях Манчестер Сіті

Універсал англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко в доброму гуморі підходить до матчу 30-го туру АПЛ проти Уотфорда.

Українець виклав світлину з тренування "містян" у п'ятницю в своєму Instagram.

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"Фото команди-переможниці? Без шансів! Вибачте, хлопці, ми були кращими", – написав Зінченко.

Відзначимо, що 22-річний хавбек поступово стає гравцем основної обойми Манчестер Сіті. Із останніх шести матчів Олександр Зінченко провів 5 поєдинків від свистка до свистка.

Матч Манчестер Сіті – Уотфорд відбудеться у суботу, 9 березня. Початок зустрічі о 19:30.