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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД АТЛЕТІКО - ЛЕГАНЕС

"Вибачте, хлопці, ми були кращими!", – Зінченко продовжив феєрити на тренуваннях Манчестер Сіті

10:30 1068 Читать на русском
"Вибачте, хлопці, ми були кращими!", – Зінченко продовжив феєрити на тренуваннях Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Універсал англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко в доброму гуморі підходить до матчу 30-го туру АПЛ проти Уотфорда.

Українець виклав світлину з тренування "містян" у п'ятницю в своєму Instagram.

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"Фото команди-переможниці? Без шансів! Вибачте, хлопці, ми були кращими", – написав Зінченко.

Відзначимо, що 22-річний хавбек поступово стає гравцем основної обойми Манчестер Сіті. Із останніх шести матчів Олександр Зінченко провів 5 поєдинків від свистка до свистка.

Матч Манчестер Сіті – Уотфорд відбудеться у суботу, 9 березня. Початок зустрічі о 19:30.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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