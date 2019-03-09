"Простите, ребята, мы были лучше!", – Зинченко продолжил феерить на тренировках Манчестер Сити

Универсал английского Манчестер Сити Александр Зинченко в хорошем настроении подходит к матчу 30-го тура АПЛ против Уотфорда.

Украинец выложил фотографию с тренировки "горожан" в пятницу в своем Instagram.

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"Фото победившей команды? Без шансов! Простите, ребята, мы были лучше", – написал Зинченко.

Отметим, что 22-летний хавбек постепенно становится игроком основной обоймы Манчестер Сити. Из последних шести матчей Александр Зинченко провел 5 поединков от свистка до свистка.

Матч Манчестер Сити – Уотфорд состоится в субботу, 9 марта. Начало встречи в 19:30.