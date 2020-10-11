"Ювентус на даний момент очолює Андреа Пірло, для якого це перший досвід роботи в серйозному клубі в якості тренера.

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Думаю, цей рік буде важким для Ювентуса, але це не через зміну тренера. Виграючи чемпіонство дев'ять років поспіль, ти можеш відчути себе задоволеним. Команді потрібно тренуватися так, ніби вона нічого не виграла, і грати так, ніби вона ні разу не програла. Але тепер я думаю і інші готові до бою.

Не знаю, хто стане переможцем, але інші тепер не будуть відчувати, що Ювентус повинен виграти чемпіонат за замовчуванням. Боротьба буде значно відкритішою", – цитує Віаллі видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Ювентус після трьох турів посідає у турнірній таблиці Серії А восьму сходинку, набравши 4 очки. Щоправда у підопічних Пірло матч в запасі – поєдинок проти Наполі було перенесено через складну ситуацію з коронавірусом у регіоні.

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