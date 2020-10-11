"Ювентус сейчас возглавляет Андреа Пирло, для которого это первый опыт работы в серьезном клубе в качестве тренера.

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Думаю, этот год будет тяжелым для Ювентуса, но это не из-за смены тренера. Выигрывая чемпионство девять лет подряд, ты можешь почувствовать себя удовлетворенным. Команде нужно тренироваться так, будто она ничего не выиграла, и играть так, будто она ни разу не проиграла. Но теперь я думаю и другие готовы к бою.

Не знаю, кто станет победителем, но другие теперь не будут чувствовать, что Ювентус должен выиграть чемпионат по умолчанию. Борьба будет более открытой", – цитирует Виалли издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ювентус после трех туров занимает в турнирной таблице Серии А восьмую строчку, набрав 4 очка. Правда у подопечных Пирло матч в запасе – поединок против Наполи был перенесен из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

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