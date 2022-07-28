Версаль офіційно оголосив про підписання іменитого нідерландця, якому вже 34 роки.

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Ленс був на контракті у Бешикташа, але взагалі не виходив на поле у минулому сезоні. Влітку нападника помітили з чималим животом, тому розраховувати на хороші пропозиції було складно. Версаль – новачок третього дивізіону Франції, проте дуже амбітний. У минулій кампанії команда впевнено виграла свою групу четвертого дивізіону і сенсаційно дійшла до півфіналу Кубка.

Нагадаємо, Ленс виступав за Динамо з 2013 по 2015 роки, звідки перебрався до Сандерленда. Вінгер зіграв за киян у 78 поєдинках, забивши 16 голів та віддавши 19 асистів.

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