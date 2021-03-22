Тоттенхем не виключає, що з Жозе Моурінью доведеться попрощатися після завершення сезону.

Керівництво "шпор" підготувало список бажаних тренерів на випадок звільнення португальця, інформує 90min.

Славія бажає порушити кримінальну справу проти гравця Рейнджерс – Джеррард заявлений свідком

Фаворитом вважається Брендан Роджерс, який вже не перший сезон утримує Лестер на провідних ролях в АПЛ. Інші кандидати – Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг) та Стівен Джеррард (Рейнджерс). Вони успішно працюють зі своїми командами, однак боса Тоттенхема Даніела Леві турбує вік фахівців – всього 33 і 40 років відповідно.

Додамо, що Тоттенхем ганебно вилетів від Динамо Загреб на стадії 1/8 фіналу ЛЄ, а в АПЛ йде лише шостим. Також підопічні Моурінью зіграють з Ман Сіті у фіналі Кубка англійської ліги.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ