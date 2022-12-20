Воротареві збірної Франції Уго Льорісу довелося підвищувати голос на своїх партнерів у роздягальні.

Після першого тайму збірна Франції програвала Аргентині з рахунком 0:2, не завдавши по воротах суперника жодного удару. L'Équipe наводить слова головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама, які він сказав своїм підопічним у роздягальні у перерві: "Ви не тут, хлопці! Ви не можете виграти жодне підбирання! Ви не граєте у фіналі чемпіонату світу!"

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Повідомляється, що після різкого звернення тренера його підтримав капітан команди Уго Льоріс. Воротар Тоттенхема підвищив голос на партнерів.

Резервний воротар Стів Манданда також приєднався до критики. Голкіпер Марселя зазначив, що "Ле Бльо" грає без бажання. Віце-капітан збірної Франції Рафаель Варан попросив своїх партнерів по команді продовжувати вірити.

Нагадаємо, що у другому таймі французам вдалося зрівняти рахунок. У підсумку, долю фіналу ЧС-2022 вирішила серія пенальті, в якій Аргентина вийшла переможцем.

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