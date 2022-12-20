Вратарю сборной Франции Уго Льорису пришлось повышать голос на своих партнеров в раздевалке.

После первого тайма сборная Франции проигрывала Аргентине со счетом 0:2, не нанеся по воротам соперника ни одного удара. L'Équipe приводит слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, которые он сказал своим подопечным в раздевалке в перерыве: "Вы не здесь, парни! Вы не можете выиграть ни один подбор! Вы не играете в финале чемпионата мира!"

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Сообщается, что после резкого обращения тренера его поддержал капитан команды Уго Льорис. Вратарь Тоттенхэма повысил голос на партнеров.

Резервный вратарь Стив Манданда также присоединился к критике. Голкипер Марселя отметил, что "Ле Блё" играет без желания. Вице-капитан сборной Франции Рафаэль Варан попросил своих партнёров по команде продолжать верить.

Напомним, что во втором тайме французам удалось сравнять счёт. В итоге судьбу финала ЧМ-2022 решила серия пенальти, в которой Аргентина вышла победителем.

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