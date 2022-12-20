Бенжамен Павар створив серйозні проблеми у таборі "Ле Бльо" на чемпіонаті світу в Катарі. Під час фінального матчу проти Аргентини, в якому він залишився у запасі, Павар посварився з Дідьє Дешамом, повідомляє журналіст Ромен Моліна.

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Гравець дозволив собі недоречні висловлювання щодо гри партнерів по команді, які перебували на полі. На зауваження Дешама Павар відповів лайкою. Такий вчинок Бенжамена розчарував головного тренера і його штаб, які роками довіряли захиснику попри не завжди належний рівень гри.

Гравці збірної Франції теж розлючені поведінкою Павара. Його звинуватили ще й у "зливі" інформації про команду представникам ЗМІ. Майбутнє футболіста в національній збірній тепер опинилося під питанням, адже в нього майже не залишилося підтримки в таборі "Ле Бльо".

На ЧС-2022 Павар зіграв лише у першому турі проти Австралії, після чого не виходив на поле. Загалом в активі 26-річного захисника Баварії 47 матчів і 2 голи у футболці збірної Франції. Він є чемпіоном світу-2018.

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