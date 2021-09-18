Президент Барселони Жоан Лапорта у жорсткій формі висловив претензії гравцям каталонського клубу після домашньої поразки від Гранади у минулому сезоні.

Перед матчем з андалусійцями Барселона видала вражаючу серію у Ла Лізі, вигравши 15 зустрічей з 17-ти. "Блаугранас" вважалися головними фаворитам на титул, але усе змінило те саме фатальне протистояння.

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Каталонці перемагали по ходу гри завдяки голу Мессі, проте після перерви дві жахливі помилки в обороні фактично коштували їм титулу (1:2). Після цього команда посипалася і регулярно втрачала очки. "Ви мене сильно розчарували! Хіба можна ось так самотужки дарувати суперникам титул", – верещав розлючений Лапорта на власних гравців.

Команда була приголомшена такою реакцією президента, пише Marca. Це вперше вони отримали настільки серйозного прочухана після повернення Лапорти. Нагадаємо, що сезон 2020/21 Барселона завершила третьою у Ла Лізі. Атлетіко виграв титул, Реал фінішував другим.

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