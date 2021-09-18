Президент Барселоны Жоан Лапорта в жесткой форме высказал претензии игрокам каталонского клуба после домашнего поражения от Гранады в прошлом сезоне.

Перед матчем с андалусийцами Барселона выдала впечатляющую серию в Ла Лиге, выиграв 15 встреч из 17-ти. "Блаугранас" считались главными фаворитам на титул, но все изменило то самое роковое противостояние.

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Каталонцы побеждали по ходу игры благодаря голу Месси, однако после перерыва две ужасные ошибки в обороне фактически стоили им титула (1:2). После этого команда посыпалась и регулярно теряла очки. "Вы меня сильно разочаровали! Разве можно вот так самостоятельно дарить соперникам титул", – кричал разъяренный Лапорта на собственных игроков.

Команда была потрясена такой реакцией президента, пишет Marca. Впервые они получили столь серьезного нагоняя после возвращения Лапорты. Напомним, что сезон 2020/21 Барселона завершила третьей в Ла Лиге. Атлетико выиграл титул, Реал финишировал вторым.

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