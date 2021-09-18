Барселона дуже оригінально підійшла до розробки дизайну ігрової форми на наступний сезон.

Каталонський гранд вирішив компенсувати брак хороших результатів ефектною формою на сезон 2022/23. Видання Mundo Deportivo продемонструвало усі три варіанти незвичного екіпірування "блаугранас".

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Домашній комплект виконаний у традиційних синьо-гранатових тонах, проте вертикальні смужки будуть набагато ширшими, ніж анонсувалося раніше спеціалізованим порталом Footy Headlines.

По завершенні поточного сезону Барселона, найпевніше, отримає нового титульного спонсора. Контракт з японським гігантом – Rakuten – не продовжуватимуть.

Виїзний комплект буде повністю жовтим. Фанати каталонського клубу вже проводять паралелі з Вільяреалом. Де тут логіка? Усе дуже просто – 30-а річниця Олімпіади у Барселоні. Жовтий – це символ олімпійського золота.

Нагадаємо, що у далекому 92-му збірна Іспанії з футболу востаннє вигравала OI. Та команда була представлена, зокрема, Пепом Гвардіолою і Чапі Феррером – легендарними гравцями "кулес".

Третій, резервний варіант, здивував найбільше. Вперше за 44 роки Барса гратиме у білому. На титульній стороні – синьо-гранатовий хрест. Ця форма дісталася у спадок Лапорті від президента Бартомеу. Саме його хунтою був затверджений попередній дизайн від американської компанії Nike.

Чимало фанів порівнює її з екіпіруванням Інтера у сезоні 2007/08. Щоправда, "нерадзурі" виступали з червоним хрестом на грудях.

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