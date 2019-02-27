"Ви – сила та приклад стійкості духу": Сидорчук написав листа українським морякам, які перебувають у полоні в Росії

Капітан Динамо Сергій Сидорчук від імені всієї команди звернувся до українських моряків, які перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, кілька днів тому кримські активісти Осман Пашаєв і Лейла Омер, а також Наталія Красненкова вирішили зібрати листи відомих людей до українських моряків, які перебувають в полоні у полоні країни-агресора.

Пятов написав листа українським морякам, які перебувають у полоні в Росії

Вони дізнались, хто є кумирами захоплених у полон моряків. Двоє з полонених – Василь Сорока та Олег Мельничук – виявились фанатами Динамо. Капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук від імені команди написав слова підтримки морякам. Вже сьогодні лист передадуть адресатам, повідомляється на сторінці Druzi Dynamo у Facebook.

"Хлопці, хочу висловити слова щирої вдячності за вашу службу і сказати, що вдома Вас чекає вся наша велика українська родина. Ви – сила. Ви – приклад стійкості духу. Ваша мужність, честь, хоробрість, відвага і віра – це те, що залишиться величезним слідом, який дасть приклад підростаючому поколінню. Я знаю, вам зараз важко. Як відомо, саме в хвилину відчаю і починає дути попутний вітер.

Бажаю і вірю, що день зустрічі на нашій рідній землі настане дуже скоро. Тисну руку кожному з Вас. З великою повагою до Вас, вся команда Динамо Київ", – написав Сидорчук.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України у Керченській протоці. Кілька українських моряків були поранені, 24 військовослужбовці потрапили в полон.

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