"Вы – сила и пример стойкости духа": Сидорчук написал письмо украинским морякам, которые находятся в плену в России

Капитан Динамо Сергей Сидорчук от имени всей команды обратился к украинским морякам, которые находятся в российском плену.

Напомним, несколько дней назад крымские активисты Осман Пашаев и Лейла Омер, а также Наталья Красненкова решили собрать письма известных людей к украинским морякам, которые находятся в плену в плену страны-агрессора.

Пятов написал письмо украинским морякам, которые находятся в плену в России

Они узнали, кто является кумирами захваченных в плен моряков. Двое из пленных – Василий Сорока и Олег Мельничук – оказались фанатами Динамо. Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук от имени команды написал слова поддержки морякам. Уже сегодня письмо передадут адресатам, сообщается на странице Druzi Dynamo в Facebook.

"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу и сказать, что дома Вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы – сила. Вы – пример стойкости духа. Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера – это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из Вас. С большим уважением к Вам вся команда Динамо Киев", – написал Сидорчук.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України у Керченській протоці. Кілька українських моряків були поранені, 24 військовослужбовці потрапили в полон.

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