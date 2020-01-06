toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕНИС ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Вейналдум зацікавив клуби Ла Ліги та Серії А

12:12 129 Читать на русском
Вейналдум зацікавив клуби Ла Ліги та Серії А
Джорджініо Вейналдум / Reuters

Півзахисник англійського Ліверпуля Джорджініо Вейналдум потрапив до сфери інтересів іспанських та італійських клубів.

Нідерландець має варіанти з працевлаштуванням в Іспанії та Італії, але Ліверпуль не має наміру продавати хавбека влітку, повідомляє The Athletic.

Ліверпуль встановив унікальне досягнення – 10 років без поразок у мерсисайдському дербі

Вейналдум має чинний до 2021 року контракт із "червоними". Наразі найвірогіднішими є дві опції. По-перше, півзахисник може домовитися з мерсисайдцями про нову угоду. Другий – 29-річний центрхав піде вільним агентом через 18 місяців.

Третій варіант – найменш вірогідний – Ліверпуль продасть Вейналдума влітку, щоб не втратити його безкоштовно. Однак, за інформацією видання, сума відступних може відлякати потенційних покупців.

У нинішньому сезоні Джорджініо Вейналдум провів 19 матчів в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі. Влітку 2016-го Ліверпуль віддав Ньюкаслу за нього 25 млн фунтів.

Ліверпуль – Евертон: Клопп резервним складом вибив "ірисок" з Кубка Англії – фантастичний гол Джонса

blog_ava
Агент Гармаша розкрив причини переходу клієнта в Різеспор
07:30
8454
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
14
хв
Аталанта
16:00
Парма
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук