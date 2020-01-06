Вейналдум зацікавив клуби Ла Ліги та Серії А

Півзахисник англійського Ліверпуля Джорджініо Вейналдум потрапив до сфери інтересів іспанських та італійських клубів.

Нідерландець має варіанти з працевлаштуванням в Іспанії та Італії, але Ліверпуль не має наміру продавати хавбека влітку, повідомляє The Athletic.

Ліверпуль встановив унікальне досягнення – 10 років без поразок у мерсисайдському дербі

Вейналдум має чинний до 2021 року контракт із "червоними". Наразі найвірогіднішими є дві опції. По-перше, півзахисник може домовитися з мерсисайдцями про нову угоду. Другий – 29-річний центрхав піде вільним агентом через 18 місяців.

Третій варіант – найменш вірогідний – Ліверпуль продасть Вейналдума влітку, щоб не втратити його безкоштовно. Однак, за інформацією видання, сума відступних може відлякати потенційних покупців.

У нинішньому сезоні Джорджініо Вейналдум провів 19 матчів в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі. Влітку 2016-го Ліверпуль віддав Ньюкаслу за нього 25 млн фунтів.

Ліверпуль – Евертон: Клопп резервним складом вибив "ірисок" з Кубка Англії – фантастичний гол Джонса