Вейналдум заинтересовал клубы Ла Лиги и Серии А

Полузащитник английского Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум попал в сферу интересов испанских и итальянских клубов.

Нидерландец имеет варианты с трудоустройством в Испании и Италии, но Ливерпуль не намерен продавать хавбека летом, сообщает The Athletic.

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Вейналдум имеет действующий до 2021 года контракт с "красными". Сейчас наиболее вероятными являются две опции. Во-первых, полузащитник может договориться с мерсисайдцами о новом соглашении. Второй – 29-летний центрхав уйдет свободным агентом через 18 месяцев.

Третий вариант – наименее вероятный – Ливерпуль продаст Вейналдума летом, чтобы не потерять его бесплатно. Однако, по информации издания, сумма отступных может отпугнуть потенциальных покупателей.

В нынешнем сезоне Джорджиньо Вейналдум провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча. Летом 2016-го Ливерпуль отдал Ньюкаслу за него 25 млн фунтов.

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