Рамос займається дідівщиною в ПСЖ – Ікарді принижений на очах одноклубників
14:47 - Читать на русском
Оборонець парижан Серхіо Рамос, здається, чудово освоївся у столиці Франції та немає жодних проблем з партнерами.
Під час тренування у таборі ПСЖ стався курйозний епізод. Головними героями були захисник Серхіо Рамос та форвард Мауро Ікарді.
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Займаючись розважальною вправою, іспанець взяв м'яча в руки, чим порушив правила. Та виконувати покарання і ставати у центр імпровізованого кола він не хотів. Для цього Серхіо відрядив Мауро, який на 7 років від нього молодший. Партнери сміхом оцінили "дідівщину".
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