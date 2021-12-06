Оборонець парижан Серхіо Рамос, здається, чудово освоївся у столиці Франції та немає жодних проблем з партнерами.

Під час тренування у таборі ПСЖ стався курйозний епізод. Головними героями були захисник Серхіо Рамос та форвард Мауро Ікарді.

Оточення Мессі має серйозні претензії до Почеттіно, – L'Equipe

Займаючись розважальною вправою, іспанець взяв м'яча в руки, чим порушив правила. Та виконувати покарання і ставати у центр імпровізованого кола він не хотів. Для цього Серхіо відрядив Мауро, який на 7 років від нього молодший. Партнери сміхом оцінили "дідівщину".

MOMENTAZO EN EL PSG



? @SergioRamos agarra el balón con la mano en el rondo, no quiere ponerse en el centro y pasa esto…



“LLEVA 6 MESES ACÁ”. pic.twitter.com/7HAYSN3xyd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 6, 2021 У поточному сезоні Рамос провів на футбольному полі лише 90 хвилин – проти Сент-Етьєна. Решту поєдинків ветеран пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Маліновський змінив лідера Серії А, Рангнік дебютував з перемоги в МЮ, провали Шевченка та Хаві – підсумки євровікенду