Ветерани дніпрян – голкіпер Валерій Юрчук та захисник Сергій Логінов – покинуть лідера УПЛ у пошуках ігрової практики.

Сергій перейде в Олександрію і вже у березні зможе зіграти проти дніпрян. Водночас Валерій стане гравцем Львова, інформує сайт Fcdnipro.com.

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Зауважимо, обидва ветерани, які одягають футболку "спортклубівців" з першого матчу клубу на професіональному рівні, мають небагато ігрової практики цього сезону. Юрчук провів всього 1 гру у воротах, Логінов награв 188 хвилин у 10 матчах.

Загалом за понад 5 років Валерій провів 63 поєдинки за СК Дніпро-1, а Сергій – аж 111.

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