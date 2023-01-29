Минай ледь не побився зі Спартаком, СК Дніпро-1 не впорався з чемпіоном Чорногорії, різні обличчя Зорі і Чорноморця
Неділя виявилася насиченою на спаринги за участю клубів української Прем'єр-ліги.
Зимові збори, товариські матчі
Минай – Спартак (Варна, Болгарія) – 0:0
СК Дніпро-1 – Сутьєска (Чорногорія) – 0:0
Зоря – Академія Пандєв (Північна Македонія) – 2:0
Голи: Чурко, 50, Антюх, 73
Чорноморець – Малішево (Косово) – 0:1
Гол: Гавазай, 37
Нереалізований пенальті: Путря, 42 (Ч)
Минай проводив перший матч на турецьких зборах. Суперником став Спартак з Варни, який іде на дні таблиці чемпіонату Болгарії. Команди на двох не спромоглися забити бодай гол, але двічі ледь не побилися в запалі боротьби. З аналогічним рахунком завершився спаринг СК Дніпро-1 і Сутьєски. Для підопічних Кучера почався вже другий збір, проте здолати чинного чемпіона Чорногорії не вдалося.
Чорноморець у другому спарингу програв ташкентському Локомотиву – Григорчук ледь не заробив вилучення
Зоря та Чорноморець проводили по 2 гри за день. Луганці змогли реабілітуватися за обідню поразку Арді (1:2). Увечері команда ван Леувена впевнено розібралася з Академією Пандєв. По перерві відзначились Чурко та Антюх, яким активно допомагали жахливії дії суперника.
Натомість Чорноморець програв другий матч за день і третій поспіль загалом. Одеситам не вдається виконати навіть найпростіші футбольні елементи. Путря не реалізував пенальті, а до того "моряки" встигли пропустити від Гавазая. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Малішева над аутсайдером УПЛ.
Зоря у спарингу поступилась середняку чемпіонату Болгарії – гол Русина не врятував луганців від фіаско