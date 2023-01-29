Зимові збори, товариські матчі

Минай – Спартак (Варна, Болгарія) – 0:0

СК Дніпро-1 – Сутьєска (Чорногорія) – 0:0

Зоря – Академія Пандєв (Північна Македонія) – 2:0

Голи: Чурко, 50, Антюх, 73

Чорноморець – Малішево (Косово) – 0:1

Гол: Гавазай, 37

Нереалізований пенальті: Путря, 42 (Ч)

Минай проводив перший матч на турецьких зборах. Суперником став Спартак з Варни, який іде на дні таблиці чемпіонату Болгарії. Команди на двох не спромоглися забити бодай гол, але двічі ледь не побилися в запалі боротьби. З аналогічним рахунком завершився спаринг СК Дніпро-1 і Сутьєски. Для підопічних Кучера почався вже другий збір, проте здолати чинного чемпіона Чорногорії не вдалося.

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Зоря та Чорноморець проводили по 2 гри за день. Луганці змогли реабілітуватися за обідню поразку Арді (1:2). Увечері команда ван Леувена впевнено розібралася з Академією Пандєв. По перерві відзначились Чурко та Антюх, яким активно допомагали жахливії дії суперника.

Натомість Чорноморець програв другий матч за день і третій поспіль загалом. Одеситам не вдається виконати навіть найпростіші футбольні елементи. Путря не реалізував пенальті, а до того "моряки" встигли пропустити від Гавазая. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Малішева над аутсайдером УПЛ.

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