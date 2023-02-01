Артем Довбик мав шанс приєднатися до українського гранда або перебратись у топ-чемпіонат.

Клуб іспанської Прімери виходив на СК Дніпро-1 з пропозицією щодо 25-річного нападника, стверджує vZbirna без уточнення команди.

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Все завершилося дуже швидко. СК Дніпро-1 вимагав за Довбика 20 мільйонів євро, які відразу відлякали іспанців. Схожа ситуація сталася з Динамо, додає Ігор Бурбас.

Позиція центрфорварда зараз є пріоритетною для киян, але їхній бюджет дозволяє трансфер лише за 4 млн євро. Розмови з СК Дніпро-1 не дійшли навіть до офіційної пропозиції, та й сам Довбик не горів бажанням переїхати в Київ.

Дніпряни ще з літа дотримуються жорсткої позиції, оскільки повинні віддати половину заробітку колишньому клубу нападника – Мітьюлланду. Нагадаємо, у нинішньому клубному сезоні Артем провів 22 поєдинки, відзначився 16 голами й 4 результативними передачами. Контракт Довбика з СК Дніпро-1 завершується 31 грудня цього року, але клуб хотів би продовжити співпрацю.

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