Колишній півзахисник львівських Карпат і низки інших вітчизняних команд Роман Зуб має серйозні проблеми зі здоров'ям.

На ветерана чекає складна операція по заміні двох клапанів серця. Про це повідомив колишній прес-секретар Карпат Юрій Назаркевич у своєму Facebook.

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Для хірургічного втручання Зубу потрібні чималі кошти. Тож близьким і друзям колишнього тренера Карпат U-21 довелося просити допомоги у футбольної спільноти та шанувальників гри мільйонів.

Нагадаємо, що Роман Зуб народився у Львові та виховувався у структурі київського Динамо. Виступав за дубль столичного гранда в середині 80-х. Пізніше захищав кольори луганської Зорі, Карпат, Волині, вінницької Ниви, Поліграфтехніки та інших команд.

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Зуб Роман Іванович

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