Бывший полузащитник львовских Карпат и ряда других отечественных команд Роман Зуб испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Ветерана ждет сложная операция по замене двух клапанов сердца. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Карпат Юрий Назаркевич в своем Facebook.

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Для хирургического вмешательства Зубу нужны немалые средства. Так что близким и друзьям бывшего тренера Карпат U-21 пришлось просить помощи у футбольного сообщества и поклонников игры миллионов.

Напомним, что Роман Зуб родился во Львове и воспитывался в структуре киевского Динамо. Выступал за дубль столичного гранда в середине 80-х. Позже защищал цвета луганской Зари, Карпат, Волыни, винницкой Нивы, Полиграфтехники и других команд..

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Зуб Роман Иванович

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