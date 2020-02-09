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Ветеран Хетафе забив шикарний гол у ворота Валенсії – захисники опинилися у ролі глядачів

07:30 33 Читать на русском
Ветеран Хетафе забив шикарний гол у ворота Валенсії – захисники опинилися у ролі глядачів
Хорхе Моліна відзначився шедевром / ФК Хетафе

Ветеран Хетафе Хорхе Моліна продемонстрував, що навіть поважний футбольний вік не стає на заваді майстерності.

59’ Хорхе Моліна
67’ Хорхе Моліна
88’ Хайме Мата
 
Алессандро Флоренці 78’
59’ Хорхе Моліна
67’ Хорхе Моліна
78’ Алессандро Флоренці
88’ Хайме Мата

37-річний нападник оформив дубль у важливому матчі проти Валенсії в рамках 23-го туру Ла Ліги.

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Особливо красивим вийшов другий гол форварда. Іспанець ефектно прибрав у штрафному майданчику двох суперників, після чого легко розібрався і з голкіпером Валенсії.

У підсумку Хетафе переміг 3:0 та закріпився на третьому місці Ла Ліги, яке дає право на участь у Лізі чемпіонів.

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Відеоновини Хорхе Моліна Хорхе Моліна Іспанія Красиві голи Хетафе - Валенсія
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