Ветеран Хетафе забив шикарний гол у ворота Валенсії – захисники опинилися у ролі глядачів

Ветеран Хетафе Хорхе Моліна продемонстрував, що навіть поважний футбольний вік не стає на заваді майстерності.

37-річний нападник оформив дубль у важливому матчі проти Валенсії в рамках 23-го туру Ла Ліги.

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Особливо красивим вийшов другий гол форварда. Іспанець ефектно прибрав у штрафному майданчику двох суперників, після чого легко розібрався і з голкіпером Валенсії.

У підсумку Хетафе переміг 3:0 та закріпився на третьому місці Ла Ліги, яке дає право на участь у Лізі чемпіонів.