Ветеран Хетафе забил шикарный гол в ворота Валенсии – защитники оказались в роли зрителей

Германия — 01:36 261
-
Байер в грандиозном поединке перестрелял Боруссию Д: герой приобщился к 4 голам, слабые стороны Дортмунда во всей красе
-
Фиорентина – Аталанта: Малиновский повторяет 60-летний рекорд, снимает проклятие и становится лучшим – удар для ФонсекиИталия — 8 фев 1929
-
Шахтер – Олимпия: провальный тайм с одним ударом, Антонио и Коноплянка перевернули игру, элегантный гол ПатрикаУкраина — 8 фев 606
-
Малиновский забил роскошный гол за Аталанту – видео шедевра украинцаИталия — 8 фев 1660
-
Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме ЦиганковуУкраина — 8 фев 3219