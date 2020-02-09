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Ветеран Хетафе забил шикарный гол в ворота Валенсии – защитники оказались в роли зрителей

07:30 16 Читати українською
Ветеран Хетафе забил шикарный гол в ворота Валенсии – защитники оказались в роли зрителей
Хорхе Молина отметился шедевром / ФК Хетафе

Ветеран Хетафе Хорхе Молина продемонстрировал, что даже почтенный футбольный возраст не мешает мастерству.

59’ Хорхе Молина
67’ Хорхе Молина
88’ Хайме Мата
 
Алессандро Флоренци 78’
59’ Хорхе Молина
67’ Хорхе Молина
78’ Алессандро Флоренци
88’ Хайме Мата

37-летний нападающий оформил дубль в важном матче против Валенсии в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Атлетико удержал минимальную победу над Гранадой, Хетафе разгромил Валенсию: 23-й тур Ла Лиги, суббота

Особенно красивым получился второй гол форварда. Испанец эффектно убрал в штрафной двух соперников, после чего легко разобрался и с голкипером Валенсии.

В итоге Хетафе победил 3:0 и закрепился на третьем месте Ла Лиги, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.

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Видеоновости Хорхе Молина Хорхе Молина Испания Красивые голы Хетафе - Валенсия
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