Ветеран Хетафе забил шикарный гол в ворота Валенсии – защитники оказались в роли зрителей

Ветеран Хетафе Хорхе Молина продемонстрировал, что даже почтенный футбольный возраст не мешает мастерству.

37-летний нападающий оформил дубль в важном матче против Валенсии в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Атлетико удержал минимальную победу над Гранадой, Хетафе разгромил Валенсию: 23-й тур Ла Лиги, суббота

Особенно красивым получился второй гол форварда. Испанец эффектно убрал в штрафной двух соперников, после чего легко разобрался и с голкипером Валенсии.

В итоге Хетафе победил 3:0 и закрепился на третьем месте Ла Лиги, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.