Вест Хем зацікавився форвардом Еспаньйола Борхою Іглесіасом

Нападник Еспаньйола Борха Іглесіас може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Вест Хем готовий активувати пункт викупу контракту Іглесіаса з Еспаньйолом, за що доведеться заплатити 28 млн євро, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, лондонці звернули увагу на 26-річного іспанця після того, як не змогли узгодити трансфер Максі Гомеса із Сельти.

Зазначається, що серйозну конкуренцію "молоткам" готовий скласти Бетіс, який запропонував Еспаньйолу на 2 млн євро більше, щоб мати можливість розрахуватися за перехід кількома траншами.

В минулому сезоні Іглесіас провів за Еспаньйол 37 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі.

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