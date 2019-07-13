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Ярмоленко надіслав повідомлення фанатам Вест Хема перед вильотом в Китай

20:29 839 Читать на русском
Ярмоленко надіслав повідомлення фанатам Вест Хема перед вильотом в Китай
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Український вінгер активно підтримує зв'язок з вболівальниками своєї команди.

Ярмоленко поділився коротким відео перед відправкою Вест Хема в літнє турне. Запис опублікував офіційний твіттер лондонців.

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"Побачимося в Китаї, фанати Вест Хема", – саме так 29-річний вінгер закликає прихильників "молотків" прийти і повболівати за команду на стадіонах Піднебесної. Гравець збірної України потрапив у список з 23-х виконавців, які вирушать у складі Вест Хема на передсезонний тур в Азію.

Нагадаємо, в рамках Premier League Asia Trophy Ярмоленко і компанія зустрінуться з Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться 17 липня.

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Теги
Міжсезонні збори Відеоновини Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Українці за кордоном
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