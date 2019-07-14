Вест Хэм заинтересовался форвардом Эспаньола Борхой Иглесиасом

Нападающий Эспаньола Борха Иглесиас может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Вест Хэм готов активировать пункт выкупа контракта Иглесиаса с Эспаньолом, за что придется заплатить 28 млн евро, сообщает Marca.

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По информации издания, лондонцы обратили внимание на 26-летнего испанца после того, как не смогли согласовать трансфер Макси Гомеса из Сельты.

Отмечается, что серьезную конкуренцию "молоткам" готов составить Бетис, который предложил Эспаньолу на 2 млн евро больше, чтобы иметь возможность рассчитаться за переход несколькими траншами.

В прошлом сезоне Иглесиас провел за Эспаньол 37 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

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