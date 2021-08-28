В рамках 3-го туру АПЛ було проведено п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 3-й тур

Астон Вілла – Брентфорд – 1:1

Голи: Буендіа, 13 – Тоуні, 7

Брайтон – Евертон – 0:2

Голи: Грей, 41, Калверт-Льюїн, 57 (пен)

Вест Хем – Крістал Пелас – 2:2

Голи: Форналс, 39, Антоніо, 68 – Галлахер, 58, 70

Норвіч – Лестер – 1:2

Голи: Пуккі, 44 (пен) – Варді, 8, Олбрайтон, 77

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:2

Голи: Вілсон, 55, Сен-Максімен, 90+1 – Ельюнуссі, 74, Ворд-Праус, 90+6 (пен)

Манчестер Сіті розбомбив жалюгідний Арсенал – Гвардіола "відповів" на трансфер Роналду, повернення Зінченка

Астон Вілла у рідних стінах приймала Брентфорд. Вже на 7-й хвилині гості вирвались уперед – відзначився Тоуні. Однак, "леви" не забарились із відповіддю і на 13-й рахунок зрівняв Буендіа, який з дальньої дистанції майстерно закрутив під праву стійку.

Друга половина зустрічі була досить нудною – жодного небезпечного моменту за увесь тайм. Зрештою, матч так і добіг кінця із рахунком 1:1.

Евертон на виїзді зустрічався із Брайтоном. Під завісу першого тайму "іриски" зуміли відкрити рахунок – Грей на швидкості увірвався у штрафний майданчик та потужно пробив у правий нижній кут воріт.

Одразу після перерви гості заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Калверт-Льюїн – 2:0. "Чайки" одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок й до кінця матчу навіть зуміли створити кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх не змогли. Впевнена перемога Евертона.

Вест Хем приймав Крістал Пелас. Загалом, перша половина зустрічі була не надто багатою на події. Лише один небезпечний момент і відразу гольовий – Форналс у карному майданчику замкнув блискучу діагональ від Антоніо.

На початку другого тайму "орли" зрівняли – відзначився Галлахер. "Молотки" відповіли голом Антоніо на 68-й, але довго їхня перевага не протрималась – за дві хвилини Галлахер знову відновив рівновагу, записавши до свого активу дубль. На 87-й хвилині на полі з'явився Ярмоленко, але результативними діями українець відзначитись не встиг. У підсумку – нічия – 2:2.

Норвіч зустрічався із Лестером. Вже на 8-й хвилині "лиси" вирвались уперед завдяки голу Варді. Господарі відчайдушно намагались зрівняти рахунок і під завісу тайму вони зуміли заробити одинадцятиметровий, який без проблем реалізував Пуккі.

У другому таймі гольова засуха тривала аж до 77-ї хвилини, коли Олбрайтон замкнув простріл Варді у штрафний майданчик. "Канароки" відповіли голом Макліна, але після перегляду VAR на предмет офсайду він був скасований. Зрештою, матч так і добіг кінця із рахунком 2:1 на користь Лестера.

Саутгемптон завітав у гості до Ньюкасла. До кінця першого тайму обидві команди мали по декілька шансів відкривати рахунок, але реалізувати їх ніяк не вдавалось. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

На початку другої половини зустрічі "сороки" вийшли уперед завдяки голу Вілсона. "Святі" відчайдушно намагались відновити рівновагу і їм це вдалось на 74-й – відзначився Ельюнуссі. Під завісу тайму Сен-Максімен своєчасно опинився на добиванні у штрафному майданчику та спрямував м'яч під ліву стійку – 2:1. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу гості заробили одинадцятиметровий, і Ворд-Праус не змарнував цей шанс – 2:2. Бойова нічия.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ