Манчестер Сіті не мав проблем з Арсеналом у 3-му турі АПЛ (5:0). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Команда Гвардіоли розпочала захист титулу з сенсаційної поразки від Тоттенхема, а згодом розбила скромний Норвіч. Натомість "каноніри" продовжили опускатися на дно, зазнавши двох поразок на старті сезону. У підсумку – 19 сходинка та поява перших привидів Чемпіоншипу. Однак, ні ганебне турнірне становище, ні потенційна відставка тренера не розворушили летаргічний Арсенал.

Гвардіола "відповів" Роналду

Габріел Жезус міг стати розмінною монетою у перемовинах Ман Сіті з Ювентусом щодо переходу португальської зірки. Проте Пеп не бажав відпускати бразильця, який напрочуд якісно проводить старт АПЛ. За інформацією іспанського інсайдера Сеска Агілара, саме категоричний Гвардіола заблокував трансфер Кріша на Етіхад. І не помилився? Жезус "віддячив" тренеру вже у дебюті матчу з Арсеналом. Саме після філігранної передачі манчестерської "дев'ятки" відзначився Гюндоган. Виклав, як на тарілочці.

Сіті продовжував домінувати, а за Арсенал стало лячно. На 12-й хвилині запахло розгромом. Бернарду знайшов Феррана на лінії воротарського, а той розстріляв Лєно ударом впритул. Честь "канонірів" спробував відстояти Едерсон, але фейлом бразильського кіпера не скористався Сміт-Роу. На цьому подарунки закінчились. Господарі чітко розставили акценти: ми атакуємо, ви захищаєтесь.

Джака ще більше спростив завдання "містянам" на 35-й хвилині. Арбітр не зрозумів жорстокого стрибка швейцарця у ноги Канселу та витягнув пряму червону. Що ж, Арсенал втратив навіть примарні шанси на порятунок, а Манчестер спокійно контролював гру, забивши втретє ще до перерви.

Жезус передав черговий "привіт" у Турин, оформивши гол+пас у фірмовому стилі. 100-мільйонний Гріліш прорвався до лицевої та бездоганно покотив на самотнього бразильця. 3:0 – підсумок стартових 45 хвилин з феєрією Жезуса. Вдруге в історії англійської Прем'єр-Ліги Арсенал йде відпочивати з вилученням й відставанням у три м'ячі. Схожий прецедент у 2006-му завершився великою ганьбою – 0:6 проти Челсі.

Вихід українця як вирок Арсеналу

Відразу по перерві на полі з'явився Олександр Зінченко. Українець замінив непомітного Вокера, зайнявши вже звичне місце зліва в обороні, Канселу ж перемістився на протилежний фланг. Пеп міг дозволити собі будь-які маніпуляції. У дебюті другої половини побиття "канонірів" продовжилося. Ферран і Родріго зметикували виключно іспанський гол. Невибаглива комбінація між обома завершилася більярдним пострілом екс-хавбека Атлетіко метрів з 20-ти під ближню стійку.

Арсенал виглядав настільки погано, що навіть Зінченку дозволяли пробивати з лінії штрафного. Гарматний постріл хавбека збірної України у відчайдушному стрибку заблокував Тірні. Виходи Стерлінга (Бернарду) та Мареза (Жезус) картини не змінили. Сіті продовжував плести мережива атак біля воріт Лєно, тоді як бідолашні лондонці лише відбивалися.

Активний Ферран таки оформив дубль на 84-й. Марез хитнув суперника і класно подав на дальню стійку, іспанцеві залишалося акуратно підставити голову – 5:0. Ганебна та цілком заслужена "маніта" для команди Артети, яка ризикує розпочати міжнародну паузу в статусі головного аутсайдера АПЛ. Ман Сіті тимчасово підіймається на першу сходинку.