Вест Хем – Тоттенхем: травма Ярмоленка, яка шокувала Арнаутовіча, або Чемпіон світу рятує найкращий старт в історії

Вест Хем Ярмоленка приймав Тоттенхем у 9-му турі АПЛ 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував у суботу, 20 жовтня, о 17:00. Лондонське дербі відбувалося на тамтешньому Олімпійському. Тоттенхем боровся з Арсеналом за останнє, 4-е місце в зоні ЛЧ. Команда Андрія Ярмоленка після 3-матчевої успішної серії в АПЛ програла і перебувала на 15-му місці. Вест Хем набрав 7 очок. Гру транслював канал "Футбол 1".

Вест Хем – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

За перші 4 хвилини команди обмінялись моментами своїх форвардів. Ламела пробив у зовнішню сітку, а Арнаутовіч перевірив Льоріса на найсильнішим ударом. Ярмоленко міг скористатись вільним простором на правому фланзі, але навісний пас Андрія привів лише до кутового – можливо, краще було взяти гру на себе і спробувати пробити, позаяк подібні передачі з флангів усе ніяк не проходили. Лукас Моура ліктем розбив до крові обличчя Сабалети. Захисник Вест Хема на декілька хвилин залишив поле і навіть змушений був міняти закривавлені труси, але суддя проігнорував епізод.

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Господарі на деякий час перехопили ініціативу, але позиційні атаки не проходили так само, як і контрвипади. Кейна майже вивели віч-на-віч з Фабіанскі, але відчайдушний ривок і підкат Діопа врятував "молотів" від великих неприємностей. Андерсон і Ярмоленко ніяк не могли намацати свою гру – в перші 30 хвилин матчу найгірші гравці у складі обох команд за версією Whoscored.

Українець нарешті вибухнув на 37-й хвилині. Ярмоленко перебрався на лівий фланг, отримав пас на швидкості, відав під удар Снодграсу – заблокували. Після подачі кутового Андрій отримав важку травму. Екс-динамівець, намагаючись зіграти на добиванні, погано поставив обидві ноги і впав на газон, скорчившись від болю. Вимушена заміна. Ярмоленко навіть не зміг піднятись на ноги... Гомілкостоп або ахілл на рівному місці, і це може бути надовго.

Ніби цього було мало, Вест Хем ще й пропустив гол у роздягальню. Сіссоко знищив Андерсона на фланзі, а Ламела головою кивнув м'яч у ворота. У компенсований час Фабіанскі врятував господарів подвійним сейвом.

46 mins

West Ham 0-1 Tottenham



A brief update on Andriy Yarmolenko who went down in the first half - the Ukrainian has been taken to hospital with an ankle injury. #COYI — WHU Billy Whizzz (@WHUBillyWhizzz) 20 жовтня 2018 р.

Нова інформація щодо травми зірки збірної України. Ярмоленка госпіталізували відразу після першого тайму лондонського дербі. Попередній діагноз – пошкодження гомілковостопного суглобу.

На початку другого тайму Арнаутовіч пробив головою, однак Льоріс у красивому стрибку витягнув круглого з-під поперечки. Той же Марко зіграв на добиванні з лінії штрафного, проте чемпіон світу знову став на шляху голу. По перерві Тоттенхем фактично нічого не створював, а Вест Хем у 8 разів частіше стріляв по воротах за перші 30 хвилин другої половини. Чічаріто класно розіграв стіночку з Арнаутовічем і забив, але взяття воріт справедливо скасовано через офсайд. На останніх хвилинах австрієць втретє програв дуель воротарю збірної Франції.

Завдяки Льорісу Тоттенхем вчетверте поспіль переміг в АПЛ і зрівнявся за очками з віце-лідером Челсі (по 21). Команда Ярмоленка залишилась на 15-му місці.

Ярмоленко знову зазнав серйозної травми – виглядало моторошно

Десь вже ми це бачили. Андрій у Борусії пропустив декілька місяців через травму ахіллового сухожилля. У дербі з Тоттенхемом він навіть не міг піднятись на ноги, коли погано приземлися на газон. Біль, сльози, госпіталізація. Є побоювання, що як мінімум у 2018-му році ми екс-динамівця на полі не побачимо. Українець не найкраще увійшов у гру, але на фоні іншого вінгера Феліпе Андерсона виглядав ледь не лідером команди.

Найприкріше, що Ярмоленко тільки-но активізувався, а Вест Хем почав домінувати, як трапилась ця моторошна травма. Марко Арнаутовіч схопився за голову, коли побачив стан партнера. Австрієць, як і головний тренер Пеллегріні, підтримав Андрія, який зміг покинути поле тільки на ношах, використовуваних у випадку важких травм. Побажаймо гравцю збірної України якнайшвидше одужати – він потрібен і нам, і своєму клубові. У неділю стануть відомі результати детального медогляду Ярмоленка.

Тоттенхем був гіршим, Кейн провалився, але історичний рекорд побито

Якось мірою можна сказати, що це перемога на класі. Її не було б без геніального Еріка Ламели, який витиснув максимум з кількох крихітних моментів своєї команди. Навіть за очікуваними голами xG рахунок мав би бути 1:1. Вест Хем не заслужив програти, хоча моментами грав надто просто (постійні навіси і простріли, не вистачало креативу від флангових гравців, який ми бачили у попередніх успішних матчах "молотів") і десь навіть примітивно.

Для Почеттіно не купили ЖОДНОГО футболіста влітку. Тим не менше Тоттенхем видав свій найкращий старт в історії АПЛ (21 бал за 9 стартових матчів) і виглядає тіньовим претендентом на чемпіонство. Лише 2 очки відставання від лідера – все ще може трапитись. Тим паче, коли у твоєму складі є чемпіон світу Уго Льоріс. Воротар збірної Франції став справжнім героєм зустрічі – 4 сейви стали нічним жахіттям Арнаутовіча.

Марко був значно активнішим і цікавішим, ніж Кейн, якого повністю "з'їв" Ісса Діоп. Не вистачало Ярмоленка, з яким у нього чи не найкраще порозуміння на полі. Можливо, тому Арні так гостро реагував на його травму. Натомість Феліпе Андерсон став ще одним зірковим гравцем атаки, який провалив гру. А ось інший бразилець Лукас Моура показав екс-лаціалі, як треба грати в умовах строгого опору оборони.

Англія. АПЛ, 9 тур

Вест Хем – Тоттенхем – 0:1

Гол: Ламела, 44