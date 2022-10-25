Програму 13-го туру АПЛ закривав поєдинок у Лондоні, де Вест Хем приймав Борнмут. В першому таймі господарі домінували, володіючи м'ячем 60% ігрового часу й ведучи за ударами з рахунком 11:3. Щоправда, небезпечними були лише 2-3 постріли, плюс Скамакка пробивав у голкіпера метрів з шести з офсайду.

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Тим не менш, Вест Хем йшов уперед і, зрештою, дотиснув суперника на 45-й хвилині. Господарі заробили кутовий, подача з якого влучила у корпус Кереру. Захисники Борнмута не змогли винести м'яч за межі штрафного, а Соучек головою виконав скидку – її замкнув Зума. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм виявився не настільки домінантним для "хаммерс". Гості стали більше працювати з м'ячем і нав'язали лондонцям велику кількість єдиноборств, а підопічні Девіда Мойєса не створювали небезпечних епізодів біля чужих воріт. Втім, вони все одно були значно активніші в атаці, завдавши вісім ударів проти двох.

Настирність Вест Хема принесла успіх на 90-й хвилині, коли вдалося заробити пенальті. Земура, який вийшов на поле по перерві, рукою заблокував простріл Антоніо з правого флангу – арбітр вказав на "позначку", а Бенрама впевнено реалізував 11-метровий. 2:0!

"Молотобійці" набрали 14 очок і вистрибнули із сімнадцятої позиції одразу на десяту. Борнмут же не виграв у третьому матчі поспіль, залишившись із 13 заліковими балами й опустившись на чотирнадцяту сходинку.

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