Ще кілька днів тому англійський колектив розглядав на посаду наставника Рубена Аморіма (Спортінг Лісабон), Томаса Франка (Брентфорд) і безробітних Томаса Тухеля з Маурісіо Почеттіно. Сьогодні ж коучем було призначено іспанця.

Легенда МЮ очолив аутсайдера Чемпіоншипу

Пресслужба Вільяреала повідомляє, що Емері попросив про розірвання контракту в односторонньому порядку, адже Астон Вілла сплатила 6-мільйону клаусулу. Англійці деталі контракту не розголошують, але, за неофіційною інформацією, його зарплатня становитиме 7 мільйонів "чистими". Унаї приступить до виконання своїх обов'язків 1 листопада, коли владнаються питання щодо отримання дозволу на роботу у Великобританії.

50-річний фахівець очолював "Жовту субмарину" з літа 2020-го. У перший же сезон він виграв Лігу Європи, здолавши у фіналі Манчестер Юнайтед в серії пенальті, а торік досягнув історичного прогресу – півфінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Емері вже має досвід роботи в АПЛ – на чолі лондонського Арсенала провів 78 матчів. Також тренував Альмерію, Валенсію, Спартак, Севілью та ПСЖ.

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