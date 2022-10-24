Головне досягнення в історії збірної України – чвертьфінал ЧС-2006. Кожен вболівальник досі відчуває ті неймовірні емоції. А чи пам'ятаємо ми деталі?

Незабаром стартує ЧС-2022. Україна, на жаль, не подолала кваліфікацію, тому чемпіонат світу-2006 залишиться для нас єдиним ще на 4 роки. Важкий старт з Іспанією, погром Саудівської Аравії, ключова перемога над Тунісом, серія пенальті зі Швейцарією імені Шовковського, Італія на прощання – аж мурашки по шкірі.

ЧС-2006: фартовий Блохін, панєнка Мілі та біль Шевченка

Тоді ми дивилися футбол серцем – без просунутої статистики та розумних термінів. Просто вболівали. Зараз така розкіш вважається моветоном. Сьогодні доступно стільки інструментів, що можна оцінити справедливість кожного підсумку та підсвітити деталі.

SofaScore проаналізувала всі чемпіонати світу та викотила розширену статистику. З оцінками для футболістів, звичайно ж. Цікаво зазирнути у минуле та побачити те, що залишилося поза увагою неозброєного ока 17 років тому.

Найкращий перфоманс турніру в активі... Максима Калініченка. Не серед українців, ні. На всьому Мундіалі! Калініченко отримав оцінку 9.9 за матч проти Саудівської Аравії, в якому оформив два асисти зі стандартів на початку кожного з таймів (замикали Русол і Шевченко) і довершив справу голом.

Нагадаємо, що статистичні портали виводять оцінки суто на основі цифр, без контексту. А цифри в Максима були дивовижні: 6 пасів під удар, 100% точності дальніх передач, 5 ударів з влучанням у каркас, 4 зароблені фоли, 4 перехоплення.

Несподіваний момент, але не шокуючий, згодіться. А тепер до справжнього шоку. Анатолій Тимощук – другий найкращий футболіст ЧС-2006 за оцінками SofaScore. Тільки тріумфатор Пірло отримав вищий середній бал (8.1), ніж тодішній капітан Шахтаря (8.04). На голову не налазить, еге ж?

Але занурення в деталі все пояснює. Тимощук вибив грандіозні захисні показники в опорній зоні: 4,6 перехоплення та 5,4 відбирання в середньому за матч, а ще 51 виграна дуель з 79 (64%). Майбутній зрадник України, граючи з синьо-жовтою стрічкою на волоссі, не провалив жодного поєдинку.

Навіть у розгромних поразках від Іспанії та Італії він отримав солідні оцінки. Проти "Скуадри Адзурри" Анатолій майстерно відпрацював і без м'яча (7 вдалих захисних дій), і з м'ячем (3 передачі під удар, 13 точних лонгболів). 8 балів за чвертьфінал Мундіалю. Рівень.

В 1/8 фіналу героями стали Олександр Шовковський (8.6) та Андрій Гусін (8.8). Перший виграв серію пенальті у Швейцарії, а другий показав дива в обороні (9 виносів, 8 перехоплень, 5 відборів, 3 заблоковані удари), щоб до цієї серії пенальті дійшло.

А що Андрій Шевченко? Український суперфорвард поїхав на чемпіонат світу відразу після трансферу в Челсі, який зробив його найдорожчим гравцем АПЛ. Шева грав з пошкодженням і не показав найкращого футболу. 18 ударів за 5 матчів, 5 з них у площину. Андрій забив два голи – Саудівській Аравії та Тунісу.

З африканцями він взагалі придумав гол з нічого, заробивши на авторитеті тоненький пенальті. Пенальті, який вивів Україну в плей-офф. Середній бал Шевченка – 6.92.

Тимощук і Калініченко потрапили у символічну збірну ЧС-2006 на основі оцінок SofaScore. Поруч з ними легендарні Пірло, Вієйра, Каннаваро та Клозе, які були і в офіційній збірній німецького Мундіалю.