Программу 13-го тура АПЛ закрывал поединок в Лондоне, где Вест Хэм принимал Борнмут. В первом тайме хозяева доминировали, владея мячом 60% игрового времени и ведя по ударам со счетом 11:3. Правда, опасными были лишь 2-3 выстрела, плюс Скамакка пробивал в голкипера метров с шести из офсайда.

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Тем не менее, Вест Хэм шел вперед и, в конце концов, дожал соперника на 45-й минуте. Хозяева заработали угловой, подача с которого попала в корпус Кереру. Защитники Борнмута не смогли вынести мяч за пределы штрафной, а Соучек головой выполнил скидку – ее замкнул Зума. 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Второй тайм оказался не столь доминантным для "хаммерс". Гости стали больше работать с мячом и навязали лондонцам большое количество единоборств, а подопечные Дэвида Мойеса не создавали опасных эпизодов у чужих ворот. Впрочем, они все равно были значительно активнее в атаке, нанеся восемь ударов против двух.

Настырность Вест Хэма принесла успех на 90-й минуте, когда удалось заработать пенальти. Земура, который вышел на поле после перерыва, рукой заблокировал прострел Антонио с правого фланга – арбитр указал на "отметку", а Бенрама уверенно реализовал 11-метровый. 2:0!

"Молотобойцы" набрали 14 очков и выпрыгнули с семнадцатой позиции сразу на десятую. Борнмут же не выиграл в третьем матче подряд, оставшись с 13 зачетными баллами и опустившись на четырнадцатую строчку.

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