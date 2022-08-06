Вест Хем є одним з найактивніших клубів Англії на ринку у нинішнє міжсезоння.

Черговим новачком "молотів" став універсал Максвел Корне, інформує офіційний сайт клубу.

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Івуарієць отримав контракт на 5 років, а сума трансферу склала близько 20 млн євро. Попереднім клубом 25-річного Корне був Бернлі. "Кларетові" покинули елітний дивізіон, але вінгер дуже яскраво провів свій дебютний сезон в АПЛ – 26 матчів, 9 голів та один асист.

Додамо, що літні витрати Вест Хема вже подолали позначку у 110 млн євро. Раніше лондонці придбали Скамакку (36 млн), Агерда (35 млн), Даунса (11,5 млн) і викупили Ареола (9,5 млн).

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