Вест Хэм является одним из самых активных клубов Англии на рынке в нынешнее межсезонье.

Очередным новичком "молотов" стал универсал Максвел Корне, информирует официальный сайт клуба.

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Ивуариец получил контракт на пять лет, а сумма трансфера составила около 20 млн евро. Предыдущим клубом 25-летнего Корне был Бернли. "Кларетовые" покинули элитный дивизион, но вингер очень ярко провел свой дебютный сезон в АПЛ – 26 матчей, 9 голов и один ассист.

Добавим, что летние расходы Вест Хэма уже преодолели отметку в 110 млн евро. Ранее лондонцы приобрели Скамакку (36 млн), Агерда (35 млн), Даунса (11,5 млн) и выкупили Ареола (9,5 млн).

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