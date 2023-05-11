У четвер відбулись матчі 1/2 фіналу третього за силою євротурніру. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/2 фіналу

Вест Хем – АЗ – 2:1

Голи: Бенрама, 66 (п.), Антоніо, 76 – Райндерс, 42

Фіорентина – Базель – 1:2

Голи: Кабрал, 25 – Діуф, 71, Зекірі, 90+3

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Бенрама мав виводити Вест Хем вперед у матчі з АЗ вже на початку зустрічі, але на його добивання зреагував кіпер нідерландців. Попри доволі рівну гру гості наприкінці тайму дотисли суперника – Райндерс з далекої відстані забив "у роздягальню". Пакета одразу міг зрівнювати, але знову відмінно зіграв воротар аалкмарців.

По перерві лондонців відігрались з пенальті після фолу Раяна – Метью вгадав напрямок польоту м'яча після удару Бенрама, але врятувати не зумів. В середині другої сорокап'ятихвилинки вдруге приніс успіх "молоткам" кутовий – після декількох рикошетів Антоніо головою добив сферу у сітку. Арбітр довго вивчав відеоповтор на предмет гри рукою, але гол таки зарахували. Вест Хем здобує хитку перемогу і психологічну перевагу на матч-відповідь.

Базель вийшов вперед у виїзному матчі з Фіорентиною вже на восьмій хвилині, але арбітр на лінії сигналізував про офсайд і гол скасували. Діуф згодом небезпечно стріляв по центру – кіпер забрав. В середині тайму Кабрал після навісу з кутового вивів господарів вперед.

Мандрагора по перерві мав подвоювати, але сфера просвистіла над поперечиною. На 70-й хвилині Діуф шокував суперника, реалізувавши одну зі своїх численних спроб – 1:1. Амдуні наприкінці зустрічі міг додати своїй команді впевненості на матч-відповідь, але головою замкнув повз стійку. За партнера змушений був віддуватися Зекірі, який вийшов на заміну – у доданий час він першим зреагував на добивання і вирвав доволі несподівану перемогу для швейцарців.

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