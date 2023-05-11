Жозе Моурінью намагається другий поспіль сезон в Ромі врятувати єврокубками. Минулого року "вовки" взяли Лігу конференцій, а в цьому пробують підкорити Лігу Європи. На шляху "Особливого" став колишній підопічний. Хабі Алонсо увібрав усе найкраще від Жозе, Гвардіоли й Анчелотті, а тепер втілює свої тренерські ідеї в Байєрі.

Алонсо підняв Леверкузен з 18 місця Бундесліги на п'яте та вивів у півфінал Ліги Європи. Баск поєднує структурний футбол зі свободою для гравців атаки. Байєр вважався фаворитом протистояння з Ромою, яка за останні тижні програла важливі поєдинки прямим конкурентам в Серії А.

Матч у Римі розчарував. Ми не побачили реактивні атаки Байєра, господарі без Дибали мало що придумали з м'ячем. Команди взяли повільний темп і за весь перший тайм створили по одному моменту.

Вірц проскочив п'ятьох суперників і неточно пробив здалеку. Рома могла відкрити рахунок після стандарту (найдієвіший елемент в атаці Моурінью) – удар головою від Абрахама парирував голкіпер.

У другому таймі римляни нарешті додали в інтенсивності та зловили суперника на помилці. Бове та Абрахам вдвох створили гол: Таммі зачепився за пас з глибини – Едоардо увімкнув дриблінг, Таммі влучив у голкіпера – Едоардо зіграв на добиванні.

Байєр спробував повернутися в гру, але Рома компактно захищалася. Жозе Моурінью позбавив леверкузенських креативників простору. Заміни Хабі Алонсо, спрямовані на посилення атаки, також не спрацювали.

Гості все ж отримали шанс відігратися. Патрісіу помилився на виході (не дарма португальця хочуть замінити Луніним), подарувавши м'яч Фрімпонгу, однак Крістанте грудьми зупинив м'яч на лінії воріт. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Роми з заявкою на фінал Ліги Європи.