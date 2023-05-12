Лига конференций, 1/2 финала

Вест Хэм – АЗ – 2:1

Голы: Бенрама, 66 (п.), Антонио, 76 – Райндерс, 42

Фиорентина – Базель – 1:2

Голы: Кабрал, 25 – Диуф, 71, Зекири, 90+3

Рома мінімально здолала Байєр і наблизилася до фіналу Ліги Європи – Моурінью засушив всі ідеї Хабі Алонсо

Бенрама должен был выводить Вест Хэм вперед в матче с АЗ уже в начале встречи, но на его добивание среагировал кипер нидерландцев. Несмотря на довольно равную игру гости в конце тайма дожали соперника – Райндерс с дальней дистанции забил "в раздевалку". Пакета сразу же мог сравнивать, но снова отлично сыграл вратарь аалкмарцев.

После перерыва лондонцы отыгрались с пенальти после фола Райана – Мэтью угадал направление полета мяча после удара Бенрама, но спасти не сумел. В середине второй сорокапятиминутки во второй раз принес успех "молоткам" угловой – после нескольких рикошетов Антонио головой добил сферу в сетку. Арбитр долго изучал видеоповтор на предмет игры рукой, но гол все-таки засчитали. Вест Хэм одерживает шаткую победу и психологическое преимущество на ответный матч.

Базель вышел вперед в выездном матче с Фиорентиной уже на восьмой минуте, но арбитр на линии сигнализировал об офсайде и гол отменили. Диуф впоследствии опасно стрелял по центру – кипер забрал. В середине тайма Кабрал после навеса с углового вывел хозяев вперед.

Мандрагора после перерыва должен был удваивать, но сфера просвистела над перекладиной. На 70-й минуте Диуф шокировал соперника, реализовав одну из своих многочисленных попыток – 1:1. Амдуни в конце встречи мог добавить своей команде уверенности на ответный матч, но головой замкнул мимо стойки. За партнера вынужден был отдуваться вышедший на замену Зекири – в добавленное время он первым среагировал на добивание и вырвал довольно неожиданную победу для швейцарцев.

Что нужно Украине для прямой путевки в группу ЛЧ 2023/24 – расклады перед решающими матчами евросезона