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Раньєрі визначився з трансферною ціллю на літо – він вигравав з ним АПЛ

12 березня 23:13 742 Читать на русском
Раньєрі визначився з трансферною ціллю на літо – він вигравав з ним АПЛ
Клаудіо Раньєрі / ФК Рома

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі знає, якого гравця хоче бачити в команді влітку.

Клаудіо Раньєрі хоче бачити в команді хавбека Челсі Денні Дрінквотера, повідомляє Calciomercato.

Перша перемога Раньєрі після повернення в Рим у відеоогляді матчу Рома – Емполі

Фахівець вже працював із футболістом у Лестері, коли команда сенсаційно виграла АПЛ у сезоні 2015/16.

Раніше повідомлялось, що наставник Челсі Мауріціо Саррі не розраховує на англійського півзахисника і прагне продати його в інший клуб.

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