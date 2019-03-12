Раньєрі визначився з трансферною ціллю на літо – він вигравав з ним АПЛ

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі знає, якого гравця хоче бачити в команді влітку.

Клаудіо Раньєрі хоче бачити в команді хавбека Челсі Денні Дрінквотера, повідомляє Calciomercato.

Перша перемога Раньєрі після повернення в Рим у відеоогляді матчу Рома – Емполі

Фахівець вже працював із футболістом у Лестері, коли команда сенсаційно виграла АПЛ у сезоні 2015/16.

Раніше повідомлялось, що наставник Челсі Мауріціо Саррі не розраховує на англійського півзахисника і прагне продати його в інший клуб.