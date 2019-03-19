Вест Хэм и Интер поборются за Джеко

Форвард Ромы Эдин Джеко может вернуться на Туманный Альбион.

По информации Corriere dello Sport, руководство римлян не слишком довольно результативностью Джеко и начало искать замену боснийскому форварду, который в последнее время конфликтует и не очень комфортно чувствует себя в Риме.

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Эдин, контракт которого истекает летом 2020 года, может быть продан во время ближайшего трансферного окна, ведь в Роме не хотят бесплатно отпускать его по окончании контракта. В услугах нападающего заинтересован Интер и Вест Хэм.

Отметим, что 33-летний Джеко попал в эпицентр скандала. Он вчера громко отпраздновал свой день рождения в компании Пьянича и моделей.

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